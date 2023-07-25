Госдума запретила призывникам выезд из России с момента направления повестки

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях поправки, запрещающие призывникам выезда из России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Уточняется, что выезд из страны будет запрещён со дня направления повестки на работу или учёбу, а также с момента её размещения в едином реестре.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что принятые депутатами поправки о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет не коснётся граждан, которым в 2023 году исполнится 27 лет - они станут военнообязанными запаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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