Путин запретил испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, вносит поправки в статью 70 Трудового кодекса РФ. Они предусматривают увеличение возраста ребёнка, при котором запрещён испытательный срок, с полутора до трёх лет.

Авторы инициативы указали, что воспитание ребёнка до трех лет является для женщины периодом чрезвычайной нагрузки и повышенного стресса. Введение запрета облегчит мамам возвращение к трудовой деятельности.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение об аборте женщина должна принимать самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

