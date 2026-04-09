Путин запретил испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на испытательный срок при приёме на работу для женщин с детьми до трёх лет.
Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, вносит поправки в статью 70 Трудового кодекса РФ. Они предусматривают увеличение возраста ребёнка, при котором запрещён испытательный срок, с полутора до трёх лет.
Авторы инициативы указали, что воспитание ребёнка до трех лет является для женщины периодом чрезвычайной нагрузки и повышенного стресса. Введение запрета облегчит мамам возвращение к трудовой деятельности.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение об аборте женщина должна принимать самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
