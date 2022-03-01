Пономаренко отказался от полномочий в совете директоров Шереметьево из-за санкций

Александр Пономаренко отказался от полномочий председателя совета директоров Шереметьево после попадания в санкционный список Евросоюза, сообщили в пресс-службе Шереметьево.

В заявлении отмечается, что Совет ЕС в качестве обоснования санкций указал на объект недвижимости Пономаренко в Геленджике.

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По слова Пономаренко, он не имеет к этому отношения с 2016 года.

Накануне Евросоюз объявил о расширении санкционного списка россиян, одобряющих военные действия на Украине. Под санкции, в частности, попали пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, телеведущая Ольга Скабеева, писатель Захар Прилепин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардеров Михаила Фридмана и Алексея Мордашова.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСШереметьево
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