Пономаренко отказался от полномочий в совете директоров Шереметьево из-за санкций

По слова Пономаренко, он не имеет к этому отношения с 2016 года.

Накануне Евросоюз объявил о расширении санкционного списка россиян, одобряющих военные действия на Украине. Под санкции, в частности, попали пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, телеведущая Ольга Скабеева, писатель Захар Прилепин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардеров Михаила Фридмана и Алексея Мордашова.

