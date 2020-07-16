Илон Маск впервые вошёл в десятку богатейших людей мира
Американский инженер и предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые попал в топ-10 богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. В нём он занял восьмую строчку.
Маск заметно разбогател за время пандемии коронавируса. Акции его Tesla подорожали на 290%, состояние выросло на $20 миллиардов — до $68,5 миллиарда. Примерно за то же время почти вдвое богаче стал основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, поднявшийся с седьмой строчки списка на четвёртую.
Тройка богатейших людей мира остаётся неизменной. Это глава Amazon Джефф Безос, глава Microsoft Билл Гейтс и глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.
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