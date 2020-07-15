Доцент-потрошитель свалил убийство аспирантки на «дилетанта» Понасенкова и «травлю»
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко, назвал травлю со стороны своего научного оппонента Евгения Понасенкова одной из причин, которые привели к страшному концу. Об этом он заявил на суде в Санкт-Петербурге, где сегодня были заслушаны показания коллеги экс-профессора по Госуниверситету, доктора исторических наук Анатолия Смолина.
Он был научным руководителем Ещенко в аспирантуре. В суде Смолин утверждал, что о её интимных отношениях с Соколовым был не в курсе, охарактеризовав его как профессионала в своём деле, передает ТАСС. Однако прокурор заметил противоречия в такой позиции с теми показаниями, который свидетель давал на допросе у следователя, и попросил огласить протокол.
В частности, прозвучала фраза, что Соколов пренебрежительно общался с людьми. По словам Смолина, он имел в виду именно отношения между обвиняемым и Понасенковым. Причём, по словам профессора, он не может назвать последнего историком, считая его «дилетантом».
Ключевым вопросом сегодняшних слушаний стали слова адвоката потерпевших, который поинтересовался у Смолина, слышал ли он в 2018 году об избиении Соколовым своей возлюбленной. Это вызвало бурную реакцию со стороны самого обвиняемого. Он заявил, что это клевета, которую распространяла команда Понасенкова.
Соколов назвал это «частью психотравмирующего воздействия», которое, по его утверждению, послужило причиной всех страшных событий. По словам подсудимого, с начала 2018 года Понасенков со своими подельниками организовали травлю его самого и Анастасии.
Кроме того, Соколов пожаловался на личные угрозы, взломанные почтовые ящики и расписанный оскорбительными надписями подъезд.
При этом обвиняемый не пояснил, каким образом эта травля привела его к жестокому убийству Ещенко. По материалам следствия, Соколов ночью 8 ноября убил Ещенко четырьмя выстрелами в голову из обреза, следующей ночью расчленил тело и попытался выкинуть улики в Мойку, однако сам угодил в реку, после чего и стало известно о его преступлении.
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