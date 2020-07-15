Доцент-потрошитель свалил убийство аспирантки на «дилетанта» Понасенкова и «травлю»

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко, назвал травлю со стороны своего научного оппонента Евгения Понасенкова одной из причин, которые привели к страшному концу. Об этом он заявил на суде в Санкт-Петербурге, где сегодня были заслушаны показания коллеги экс-профессора по Госуниверситету, доктора исторических наук Анатолия Смолина.

Он был научным руководителем Ещенко в аспирантуре. В суде Смолин утверждал, что о её интимных отношениях с Соколовым был не в курсе, охарактеризовав его как профессионала в своём деле, передает ТАСС. Однако прокурор заметил противоречия в такой позиции с теми показаниями, который свидетель давал на допросе у следователя, и попросил огласить протокол.

В частности, прозвучала фраза, что Соколов пренебрежительно общался с людьми. По словам Смолина, он имел в виду именно отношения между обвиняемым и Понасенковым. Причём, по словам профессора, он не может назвать последнего историком, считая его «дилетантом».

Ключевым вопросом сегодняшних слушаний стали слова адвоката потерпевших, который поинтересовался у Смолина, слышал ли он в 2018 году об избиении Соколовым своей возлюбленной. Это вызвало бурную реакцию со стороны самого обвиняемого. Он заявил, что это клевета, которую распространяла команда Понасенкова.

Адвокат Соколова рассказал о мистической окраске громкого дела

Соколов назвал это «частью психотравмирующего воздействия», которое, по его утверждению, послужило причиной всех страшных событий. По словам подсудимого, с начала 2018 года Понасенков со своими подельниками организовали травлю его самого и Анастасии.

Кроме того, Соколов пожаловался на личные угрозы, взломанные почтовые ящики и расписанный оскорбительными надписями подъезд.

При этом обвиняемый не пояснил, каким образом эта травля привела его к жестокому убийству Ещенко. По материалам следствия, Соколов ночью 8 ноября убил Ещенко четырьмя выстрелами в голову из обреза, следующей ночью расчленил тело и попытался выкинуть улики в Мойку, однако сам угодил в реку, после чего и стало известно о его преступлении.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:СудТравляОлег Соколов
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