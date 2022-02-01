Понасенков пообещал отсудить у Соколова квартиру
Историк, публицист Евгений Понасенков выиграл суд по делу о плагиате, в котором обвинял своего коллегу Олега Соколова, ныне отбывающего наказание за жестокое убийство аспирантки. Об этом Понасенков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее собеседник НСН обвинил Соколова в краже текстов и идей из научных работ. Осужденный историк из Санкт-Петербурга настаивал, что заимствование трудов коллеги не является плагиатом, несмотря на то, что публикации Понасенкова вышли за 10 лет до работ Соколова.
«Вы, конечно, удивитесь, но сегодня я снова выиграл суд у убийцы и расчленителя Соколова. Это уже трагифарс. Как вы помните, я победил в обоих исках – и в его иске ко мне, и в моем иске к нему (по моему иску я даже получил большие деньги)», — сообщил публицист.
Как отметил Понасенков, процесс по иску Соколова, касающийся авторства научных идей, начался еще в 2018 году. В июне 2021-го суд вынес решение в пользу Понасенкова.
«Но этот истеричный тип [Соколов] вместо того, чтобы каяться до гроба в содеянном, подал очередную апелляционную жалобу (причем, по срокам в последние дни, зацепились за какие-то «закорючки») – и вот сегодня снова моя победа! Городской суд Москвы огласил решение: иск убийцы ко мне полностью отбит (очередной раз)», — подчеркнул собеседник НСН.
При этом Понасенков упомянул о «кошмарной ненависти» со стороны «режимных органов» и допустил, что ему «постараются отомстить на другом "фронте"».
«Я не хотел уж совсем изничтожать и так заключенного в тюрьму, но после такой наглости (что он продолжил апеллировать – уже четвертый год!) я, конечно, подам на судебные издержки – и у твари опишут квартиру. Устрою в ней Музей завистливых идиотов», — заключил публицист.
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