Помощник Митты сообщил, что режиссера выпишут из больницы через два дня

Он отметил, что режиссер действительно находился в Боткинской больнице. По словам Иванова, в состоянии Митты началась положительная динамика, через два дня его выпишут.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что врачи поставили режиссеру диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». Кроме того, у Митты была диагностирована деменция. Он был госпитализирован 3 июля, во время завтрака у него онемела рука и пропала речь, сообщает «Радиоточка НСН».

