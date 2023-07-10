Помощник Митты сообщил, что режиссера выпишут из больницы через два дня
Состояние 90-летнего российского режиссера Александра Митты стабилизировалось, он был переведен в обычную палату. Об этом рассказал помощник Геннадий Иванов в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он отметил, что режиссер действительно находился в Боткинской больнице. По словам Иванова, в состоянии Митты началась положительная динамика, через два дня его выпишут.
Ранее, 5 июля, сообщалось, что врачи поставили режиссеру диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». Кроме того, у Митты была диагностирована деменция. Он был госпитализирован 3 июля, во время завтрака у него онемела рука и пропала речь, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru