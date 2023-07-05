СМИ сообщили об улучшении состояния режиссера Митты
5 июля 202315:42
Режиссера Александра Митту перевели в неврологическое отделение Боткинской больницы, сообщает Telegram-канал Mash. Его источники сообщают, что состояние народного артиста России улучшилось.
Врачи поставили ему диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». Кроме того, у Митты диагностирована деменция.
Знаменитого режиссера экстренно госпитализировали 3 июля - во время завтрака у него онемели рука и пропала речь. Позже на КТ мозга медики обнаружили кисты, признаки атеросклероза и гидроцефалию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru