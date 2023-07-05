СМИ сообщили об улучшении состояния режиссера Митты

Режиссера Александра Митту перевели в неврологическое отделение Боткинской больницы, сообщает Telegram-канал Mash. Его источники сообщают, что состояние народного артиста России улучшилось.

В больнице имени Боткина подтвердили, что режиссер Митта находится в реанимации

Врачи поставили ему диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». Кроме того, у Митты диагностирована деменция.

Знаменитого режиссера экстренно госпитализировали 3 июля - во время завтрака у него онемели рука и пропала речь. Позже на КТ мозга медики обнаружили кисты, признаки атеросклероза и гидроцефалию.

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ФОТО: РИА Новости
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