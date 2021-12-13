«Помощи не хватает»: Последователь Доктора Лизы о гумконвоях на Донбассе
Президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева отметила, что лекарственных средств требуется в четыре-пять раз больше.
Россия в большой степени помогает республикам Донбасса решать многие медицинские вопросы, но закрыть все нужды сложно, заявила президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи Ольга Демичева в пресс-центре НСН.
«Гуманитарной помощи, которая оказывается детям и жертвам Донбасса, не хватает. Объем гуманитарной помощи определяется возможностями тех, кто помогает. Колоссальные гуманитарные конвои, которые идут с 2014 года с территории России на территорию Донбасса, огромны. Они в очень большой степени помогают решать многие медицинские вопросы – и вопросы вакцинации профилактической, не только от коронавируса, а от всех инфекций, и вопросы обеспечения антибактериальной терапии, вопросы поступления перевязочного материала. Но там, где речь идет об эксклюзивных ситуациях, где лечение стоит очень дорого, а больных мало, когда на одной чаше весов тысячи людей, которых можно вылечить, на другой –единичные жизни, для каждой из которой лечение стоит миллионы, закономерно, выбор делается в пользу поступления лекарств для тысяч, потому что нет возможности закрыть все вопросы. Наверное, в раза четыре или пять требуется больше средств для того, чтобы решать вопросы покрытия нужд только в лекарственных препаратах», - объяснила она.
Детям Донбасса необходима именно высокотехнологическая помощь, которая зачастую не может быть оказана в должной мере на фоне гуманитарного кризиса в стране, заявил директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье в пресс-центре НСН ранее.
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