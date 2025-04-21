Программа льготного автокредитования для семей не поможет «АвтоВАЗу» увеличить продажи «АвтоВАЗа», это даст возможность сохранить тот объем, который есть, заявил экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев в интервью НСН.

Министерство промышленности и торговли России намерено восстановить программу льготного автокредитования для семей с детьми, сообщает «Коммерсант». Как заявил глава ведомства Антон Алиханов, мерой успели воспользоваться учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, предложение о расширении внёс АвтоВАЗ.