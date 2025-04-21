Помогут ли «АвтоВАЗу» льготные автокредиты для семей с детьми
Автоэксперт Олег Мосеев заявил НСН, что россияне сегодня не могут брать автокредиты по обычной рыночной ставке, поэтому компании субсидируют эту историю.
Программа льготного автокредитования для семей не поможет «АвтоВАЗу» увеличить продажи «АвтоВАЗа», это даст возможность сохранить тот объем, который есть, заявил экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев в интервью НСН.
Министерство промышленности и торговли России намерено восстановить программу льготного автокредитования для семей с детьми, сообщает «Коммерсант». Как заявил глава ведомства Антон Алиханов, мерой успели воспользоваться учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, предложение о расширении внёс АвтоВАЗ.
«В целом автомобильный рынок по сравнению с прошлым годом существенно просел, поэтому нельзя сказать, что проблемы только у «АвтоВАЗа». Это проблемы экономики, связанные с высокой ключевой ставкой и так далее. Доля «АвтоВАЗа» в этом году выросла, в прошлом году они занимали 27% рынка, в этом уже 31%. Другая часть рынка падает быстрее, чем «АвтоВАЗ», так как в этой ценовой категории других игроков нет. Возврат программы льготного автокредитования для семей будет играть на руку «АвтоВАЗу». Но не стоит думать, что эта мера сильно увеличит продажи «АвтоВАЗа», это даст возможность сохранить тот объем, который есть», - отметил он.
По его словам, россияне сегодня не могут брать автокредиты по обычной рыночной ставке, поэтому компании субсидируют эту историю.
«У нас на рынке есть два типа ставок по кредитам. Первая, которая субсидируется производителем, от 10% до 15%. Вторая – рыночная, она уходит за 20%. Большинство не может брать кредит по такой ставке, ежемесячный платеж неприемлем. Поэтому «АвтоВАЗ» и китайские компании субсидируют эту историю, «АвтоВАЗ» хочет это делать с помощью государства. Я так понимаю, что они смогли убедить Минпромторг. Конечно, эта программа еще и решает социальный аспект, помогая семьям купить автомобиль. На импорт льготная программа не распространяется», - заключил собеседник НСН.
Продажи автомобилей Lada в России по итогам апреля, вероятнее всего, сократятся на треть в годовом выражении, как и в марте 2025 года, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4
- Суд посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
- Глава «АвтоВАЗа» пообещал семьям с детьми льготные автокредиты в апреле
- Никас Сафронов заявил, что каждый день молился за здоровье папы Римского
- В гостинице в Москве неизвестный взорвал страйкбольную гранату
- Писториус заявил, что у немцев есть интимная связь с оружием
- Хинштейн: С освобожденных территорий Курской области вывезли 797 человек
- СМИ: Кремль распределит депутатов Госдумы по системе светофора
- В Курской и Белгородской областях уничтожили два беспилотника ВСУ
- Султан Омана отправился с визитом в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru