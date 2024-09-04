Московские предприятия торговли сэкономили более 500 млн рублей благодаря нацпроекту

К нацпроекту «Производительность труда» с начала 2022 года присоединились 48 столичных компаний сферы торговли. Треть из них завершила пилотные проекты, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она также уточнила, что совокупный экономический эффект от реализации проектов составил 562 миллионов рублей.

«В частности, 16 торговых компаний, завершивших к настоящему времени первую фазу нацпроекта, смогли благодаря бережливым методикам повысить производительность труда в среднем на 40%. Кроме того, компаниям-участникам удалось в 1,5 раза увеличить объем реализуемой продукции и услуг, вдвое ускорить бизнес-процессы и сократить неиспользуемые запасы на треть», – пояснила Багреева.

Среди прочего нацпроект способствует развитию кадрового потенциала компаний. Предприятия регулярно проводят мероприятия для повышения квалификации сотрудников и улучшения условий работы персонала, что снижает текучку кадров.

Розничная сеть магазинов одежды «Глен», участвуя в нацпроекте, существенно ускорила приемку и реализацию товара. Это также ускорило процесс предпродажной подготовки продукции, способствуя росту выручки на одного сотрудника в месяц с 629 тысяч рублей до 698 тысяч рублей.

Инструменты бережливого производства позволили оптовой компании «Оптимист», которая торгует оборудованием и инструментами для строительства и ремонта, сократить время полного цикла продаж на 44%: с 110 до 62 часов. Выработка при этом возросла на 32%. Общий экономический эффект от участия в нацпроекте превысил 34 миллиона рублей.

Компании продолжают работать над повышением эффективности, распространяя полученный на пилотном потоке опыт на другие свои участки.

Национальный проект «Производительность труда» – мера государственной поддержки бизнеса, которая реализуется в столице за счет средств городского бюджета с начала 2022 года. Участвуя в нем, компании получают возможность увеличить объемы выпускаемой продукции и сократить производственные издержки без дополнительных затрат. До конца 2024 года в нацпроекте смогут принять участие 419 предприятий.

С 2022 года реализацией проекта в городе занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный департаменту экономической политики и развития города.

