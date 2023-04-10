«Ученикам или учителям?»: Кому надо доплачивать за хорошие оценки в школе

Дети приходят в школу не для того, чтобы деньги зарабатывать, сказала НСН Яна Лантратова.

Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила в беседе с НСН, что хороший педагог может создать стимулы для учебы детей, а потому лучше поднять зарплату учителям.

В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину предусмотреть выплаты школьникам старших классов за отличную успеваемость. По ее мнению, выплаты можно перечислять на Пушкинскую карту. Лантратова считает, что дети ходят в школу не деньги зарабатывать.

«Обучение в школе должно быть сознательным. Не только давать знания ученикам, но и воспитывать нравственность. Понимаю посыл своей коллеги, но дети все же приходят в школу не для того, чтобы деньги зарабатывать. Лучше поднять зарплату учителям за их тяжёлый и чрезвычайно важный труд. Вот уж кто действительно заслуживает вознаграждения. Хороший педагог может и без финансового стимула создать много других для учебы детей. Поэтому в первую очередь помочь сейчас надо учителям», - сказала Лантратова.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предположил, что следующей инициативой Скрозниковой может стать идея бесплатно раздавать школьникам мороженое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ДеньгиШколыОбразованиеГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры