Помилованный гражданин Германии Кригер выразил благодарность Лукашенко

Гражданин Германии Рико Кригер, который был приговорен к смертой казни и затем помилован президентом Белоруссии Александром Лукашенко, со слезами воспринял новость о своем помиловании и поблагодарил главу белорусского государства. Видеоролик опубликовал телеканал ОНТ.

Он назвал этот момент самым важным в своей жизни и подчеркнул, что это дало ему возможность снова увидеть свою дочь. Кригер добавил, что теперь чувствует себя намного лучше и обрел шанс на новую жизнь.