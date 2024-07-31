Помилованный гражданин Германии Кригер выразил благодарность Лукашенко
Гражданин Германии Рико Кригер, который был приговорен к смертой казни и затем помилован президентом Белоруссии Александром Лукашенко, со слезами воспринял новость о своем помиловании и поблагодарил главу белорусского государства. Видеоролик опубликовал телеканал ОНТ.
Он назвал этот момент самым важным в своей жизни и подчеркнул, что это дало ему возможность снова увидеть свою дочь. Кригер добавил, что теперь чувствует себя намного лучше и обрел шанс на новую жизнь.
Приговоренный в Белоруссии к смертной казни Рико Кригер во вторник подал прошение о помиловании.
В тот же день госагентство Белта сообщило, что Александр Лукашенко принял решение помиловать Кригера. В официальном сообщении не уточнялось, какая мера наказания была назначена взамен смертного приговора, передает «Радиоточка НСН».
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