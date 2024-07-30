Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Рико Кригера, гражданина Германии, приговоренного к смертной казни белорусским судом. Об этом во вторник сообщило госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу главы государства.

30 июля Рико Кригер подал прошение о помиловании президенту Лукашенко. В ответ на это президент Белоруссии провел консультации со своими советниками, чтобы рассмотреть и обсудить данный вопрос.

СМИ: Гражданина Германии Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии

Кригер был обвинен в Белоруссии по шести статьям, включая терроризм и незаконное обращение с оружием. С 13 октября 2023 года он находится под стражей.

По версии следствия, Кригер, прибывший в страну 2 октября, работал на СБУ. Он фотографировал военные объекты и железнодорожные пути, а затем установил взрывчатку на железнодорожных путях под Минском. Он был задержан 6 октября перед вылетом в Баку, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПомилованиеБелоруссияЛукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры