Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Рико Кригера, гражданина Германии, приговоренного к смертной казни белорусским судом. Об этом во вторник сообщило госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу главы государства.

30 июля Рико Кригер подал прошение о помиловании президенту Лукашенко. В ответ на это президент Белоруссии провел консультации со своими советниками, чтобы рассмотреть и обсудить данный вопрос.