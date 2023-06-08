Помилованная Сапега обратилась к давшему на нее показания Протасевичу

Помилованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега пожелала своему бывшему молодому человеку Роману Протасевичу, который дал на нее покзаания, прожить эту жизнь достойно. С таким заявлением она выступила в интервью «Комсомольской правде».

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«Ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все», - сказала Сапега.

Она также добавила, что не считает свои чувства к Протасевичу любовью.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское руководство позитивно восприняло помилование Софьи Сапеги. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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