Помилованная Сапега обратилась к давшему на нее показания Протасевичу
8 июня 202314:10
Помилованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега пожелала своему бывшему молодому человеку Роману Протасевичу, который дал на нее покзаания, прожить эту жизнь достойно. С таким заявлением она выступила в интервью «Комсомольской правде».
«Ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все», - сказала Сапега.
Она также добавила, что не считает свои чувства к Протасевичу любовью.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское руководство позитивно восприняло помилование Софьи Сапеги. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru