Помилованная Сапега обратилась к давшему на нее показания Протасевичу

«Ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все», - сказала Сапега.

Она также добавила, что не считает свои чувства к Протасевичу любовью.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское руководство позитивно восприняло помилование Софьи Сапеги. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

