«Как менять погоду на Марсе»: В России высмеяли запрет ЕС на поставки PlayStation

Игровые консоли привозят в Россию из ОАЭ, санкции Евросоюза ни на что не повлияют, сказал НСН Эльдар Муртазин.

Игровые консоли PlayStation не ввозятся в Россию из Европы, ЕС в данном случае придумывает санкции, которые даже не может исполнить, заявил в эфире НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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ЕС официально запретил экспорт всех игровых консолей в Россию. PlayStation, Xbox, Nintendo, джойстики и игровые контроллеры попали в новый пакет санкций от Евросоюза. Муртазин отметил, что консоли в Россию в основном везут из ОАЭ.

«Евросоюз придумывает санкции, которые не может исполнить. Игровые консоли производятся в Юго-Восточной Азии. Компании, которые их создают, - американские, ушедшие с российского рынка. Сегодня все консоли завозят в Россию через третьи страны. В первую очередь – ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии. Из Европы в Россию консоли не поставляются. Они пытаются запретить то, чего нет. С тем же успехом они могут регулировать погоду на Марсе», - сказал собеседник НСН.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил «Радиоточке НСН», что запрет ЕС на поставки в Россию игровых консолей PlayStation и Xbox никак не скажется на управлении дронами в рамках спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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