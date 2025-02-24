ЕС официально запретил экспорт всех игровых консолей в Россию. PlayStation, Xbox, Nintendo, джойстики и игровые контроллеры попали в новый пакет санкций от Евросоюза. Муртазин отметил, что консоли в Россию в основном везут из ОАЭ.

«Евросоюз придумывает санкции, которые не может исполнить. Игровые консоли производятся в Юго-Восточной Азии. Компании, которые их создают, - американские, ушедшие с российского рынка. Сегодня все консоли завозят в Россию через третьи страны. В первую очередь – ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии. Из Европы в Россию консоли не поставляются. Они пытаются запретить то, чего нет. С тем же успехом они могут регулировать погоду на Марсе», - сказал собеседник НСН.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил «Радиоточке НСН», что запрет ЕС на поставки в Россию игровых консолей PlayStation и Xbox никак не скажется на управлении дронами в рамках спецоперации.

