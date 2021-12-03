Пользователям Meta предложили присылать свои обнаженные фото для защиты от мести

Пользователям, чьи интимные фотографии могут быть опубликованы в социальных сетях Facebook и Instagram или уже находятся там, необходимо будет загрузить эти файлы в систему. StopNCII преобразует снимки в цифровой отпечаток (хэш) и осуществит поиск совпадения с хэшем на своих ресурсах для того, чтобы удалить фото, идентичные оригиналу.

При этом, в компании добавили, что, если изображение было отредактировано, в том числе отрезано, система не сможет распознать его. В таком случае понадобится отправлять дополнительную заявку.