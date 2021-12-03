Пользователям Meta предложили присылать свои обнаженные фото для защиты от мести

Компания Meta (бывшая Facebook) и британская горячая линия Revenge Porn создали проект StopNCII, защищающий пользователей от порномести. Об этом говорится на официальном сайте компании Марка Цукерберга.

Отмечается, что воспользоваться сервисом смогут только совершеннолетние граждане.

Холдинг Алишера Усманова продал свою долю в компании VK

Пользователям, чьи интимные фотографии могут быть опубликованы в социальных сетях Facebook и Instagram или уже находятся там, необходимо будет загрузить эти файлы в систему. StopNCII преобразует снимки в цифровой отпечаток (хэш) и осуществит поиск совпадения с хэшем на своих ресурсах для того, чтобы удалить фото, идентичные оригиналу.

При этом, в компании добавили, что, если изображение было отредактировано, в том числе отрезано, система не сможет распознать его. В таком случае понадобится отправлять дополнительную заявку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марк ЦукербергЗащитаПорнографияInstagramFacebook
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры