Пользователям Meta предложили присылать свои обнаженные фото для защиты от мести
Компания Meta (бывшая Facebook) и британская горячая линия Revenge Porn создали проект StopNCII, защищающий пользователей от порномести. Об этом говорится на официальном сайте компании Марка Цукерберга.
Отмечается, что воспользоваться сервисом смогут только совершеннолетние граждане.
Пользователям, чьи интимные фотографии могут быть опубликованы в социальных сетях Facebook и Instagram или уже находятся там, необходимо будет загрузить эти файлы в систему. StopNCII преобразует снимки в цифровой отпечаток (хэш) и осуществит поиск совпадения с хэшем на своих ресурсах для того, чтобы удалить фото, идентичные оригиналу.
При этом, в компании добавили, что, если изображение было отредактировано, в том числе отрезано, система не сможет распознать его. В таком случае понадобится отправлять дополнительную заявку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- В Комсомольске-на-Амуре подросток умер после конфликта в школе
- В России сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на один год
- В России зарегистрировали 32 930 случаев коронавируса за сутки
- Пользователям Meta предложили присылать свои обнаженные фото для защиты от мести
- Орбиту МКС изменили для уклонения от фрагмента ракеты США Pegasus
- Известного бойца MMA Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду
- В Британии высмеяли главную рождественскую елку страны
- СМИ: Минздрав расширит список противопоказаний к вакцинации от COVID-19
- Ридли Скотт оскорбил семью Гуччи своим новым фильмом
- Полиция задержала 11 участников драки дворников в центре Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru