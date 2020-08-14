Telegram запустил новую функцию
Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков. Как сообщается в официальном блоге мессенджера, пока видеосвязь доступна только для Android.
В компании принесли извинения пользователям iOS, пояснив, что дело в том, что модераторы Apple до сих пор не проверили новую версию приложения.
Новая функция запущена в честь 7-летия мессенджера. По данным компании, сегодня пользователями платформы является 400 млн человек.
Отмечается, что звонки по видеосвязи будут защищаться оконечным шифрованием. Компания планирует в ближайшие несколько месяцев дополнить видеозвонки дополнительными функциями, в частности, возможностью группового звонка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- Число заражений коронавирусом в мире превысило 21 миллион
- БГ и Noize MC подписали открытое письмо в поддержку белорусов
- Собянин: в Москве растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией
- В МИД Словакии подтвердили введение ЕС индивидуальных санкций против Белоруссии
- На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru