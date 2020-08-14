Telegram запустил новую функцию

Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков. Как сообщается в официальном блоге мессенджера, пока видеосвязь доступна только для Android.

В компании принесли извинения пользователям iOS, пояснив, что дело в том, что модераторы Apple до сих пор не проверили новую версию приложения.

Новая функция запущена в честь 7-летия мессенджера. По данным компании, сегодня пользователями платформы является 400 млн человек.

Отмечается, что звонки по видеосвязи будут защищаться оконечным шифрованием. Компания планирует в ближайшие несколько месяцев дополнить видеозвонки дополнительными функциями, в частности, возможностью группового звонка.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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