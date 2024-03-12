Пользователи заявили об очередном сбое в работе Telegram

Также пользователи указали, что не могут отправить сообщения, и заявили о том, что у них не грузятся каналы.

По данным Сбой.РФ, больше всего жалоб поступает из Москвы (38%), Краснодарского края (10%), Санкт-Петербурга (8%), Башкирии (7%), Новосибирской (5%) и Ростовской областях (3%).

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, число пользователей платформы насчитывает 900 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».