Пользователи заявили об очередном сбое в работе Telegram
Пользователи заявили об очередном сбое в работе мессенджера Telegram. Как сообщает сайт Сбой.РФ, граждане жалуются на постоянное «обновление» приложения.
Также пользователи указали, что не могут отправить сообщения, и заявили о том, что у них не грузятся каналы.
По данным Сбой.РФ, больше всего жалоб поступает из Москвы (38%), Краснодарского края (10%), Санкт-Петербурга (8%), Башкирии (7%), Новосибирской (5%) и Ростовской областях (3%).
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, число пользователей платформы насчитывает 900 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru