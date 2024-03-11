Дуров заявил о планах вывести Telegram на IPO

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью газете Financial Times заявил, ему предлагали продать компанию за 30 млрд долларов.

В Telegram анонсировали монетизацию доходов от рекламы в каналах

По его словам, в настоящее время он изучает варианты с выводом платформы на IPO, поэтому её продажа пока исключена.

«Мы начали монетизироваться, так как хотели остаться независимыми... Мы рассматриваем ценность IPO как средство демократизации доступа к стоимости Telegram», - пояснил Дуров.

Ранее основатель Telegram заявил, что каналы, призывающие граждан к насилию, будут удаляться из мессенджера, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: instagram.com
ТЕГИ:МессенджерыАкцииTelegramПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры