Дуров заявил о планах вывести Telegram на IPO

По его словам, в настоящее время он изучает варианты с выводом платформы на IPO, поэтому её продажа пока исключена.

«Мы начали монетизироваться, так как хотели остаться независимыми... Мы рассматриваем ценность IPO как средство демократизации доступа к стоимости Telegram», - пояснил Дуров.

Ранее основатель Telegram заявил, что каналы, призывающие граждан к насилию, будут удаляться из мессенджера, сообщает RT.

