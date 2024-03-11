Дуров заявил о планах вывести Telegram на IPO
11 марта 202418:03
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью газете Financial Times заявил, ему предлагали продать компанию за 30 млрд долларов.
По его словам, в настоящее время он изучает варианты с выводом платформы на IPO, поэтому её продажа пока исключена.
«Мы начали монетизироваться, так как хотели остаться независимыми... Мы рассматриваем ценность IPO как средство демократизации доступа к стоимости Telegram», - пояснил Дуров.
Ранее основатель Telegram заявил, что каналы, призывающие граждан к насилию, будут удаляться из мессенджера, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru