Пользователи заявили о сбоях в работе Системы быстрых платежей

Пользователи заявили о сбоях в работе Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает сервис Downdetector, по данным которого, количество жалоб резко увеличилось после 16:00 мск 10 июля.

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

В Национальной системе платёжных карт (НСПК) указали, что время обработки операций по СБП увеличено «из-за инцидента на стороне провайдера»

Отмечается, что также фиксируются проблемы в работе банковских приложений.

Ранее сбой произошёл в работе сервиса по отслеживанию сбоев «Сбой.рф», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбойИнтернетБанки

Горячие новости

Все новости

партнеры