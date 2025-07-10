Пользователи заявили о сбоях в работе Системы быстрых платежей
10 июля 202516:38
Пользователи заявили о сбоях в работе Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает сервис Downdetector, по данным которого, количество жалоб резко увеличилось после 16:00 мск 10 июля.
В Национальной системе платёжных карт (НСПК) указали, что время обработки операций по СБП увеличено «из-за инцидента на стороне провайдера»
Отмечается, что также фиксируются проблемы в работе банковских приложений.
Ранее сбой произошёл в работе сервиса по отслеживанию сбоев «Сбой.рф», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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