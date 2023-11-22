Пользователи заявили о массовом сбое у соцсети «Вконтакте»

Российские пользователи заявили о массовом сбое у соцсети «Вконтакте».

Клиенты заявили о глобальном сбое в «Сбербанк Онлайн»

При попытке зайти на сайт, выдаётся сообщение, что «страница временно недоступна». Также перестало открываться мобильное приложение соцсети.

«Пожалуйста, повторите попытку позже», - предлагается пользователям.

Ранее российские клиенты Промсвязьбанка (ПСБ) массово пожаловались на сбои в работе приложения и сайта кредитной организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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