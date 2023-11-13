Клиенты заявили о глобальном сбое в «Сбербанк Онлайн»
Клиенты «Сбербанка» заявили, что в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, сообщает портал Downradar.
По данным площадки, пользователи массово жалуются на некорректную работу программы, а именно на невозможность выполнить перевод средств.
При попытке перевести деньги приложение сообщает, что «сервис временно не доступен» и предлагает повторить операцию через пять минут.
Ранее в МВД РФ заявили о масштабном техническом сбое в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru