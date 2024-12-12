Пользователи «Яндекс Go» смогут узнать очередь на такси
В приложении «Яндекс Go» появится функция «Очередь», а при доставке можно будет воспользоваться опцией «Помощник» и, например, попросить курьера заехать в магазин, рассказали в «Яндексе». Данное обновление было представлено на (YaC) 2024.
Функция «Очередь» станет доступной в тарифе «Эконом» и в период высокого спроса на услуги такси. С помощью нее пассажир сможет узнать, какой он по счету в очереди на назначенные машины.
С помощью опции «Помощник» курьерам «Яндекса» можно будет поручить задачи, на которые клиенту не хватает времени. Например, забрать куртку из химчистки или сходить в магазин за цветной бумагой для поделки ребенку. Как уточнили в компании, сейчас эта функция доступна в тестовом режиме жителям Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.
В «Яндексе» уточнили, что курьера можно попросить купить товар стоимостью до двух тысяч рублей, за исключением алкоголя, табачных изделий, рецептурных лекарств и других категорий, которые запрещено передавать в доставку правилами сервиса.
Ранее пользователям «Яндекс Маркета» стали доступны для покупки автомобили китайских брендов Chery, Jaecoo и Omoda, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 40 060 военнослужащих
- Минфин увеличил лимит по «Семейной ипотеке» до 8,65 триллиона рублей
- Российские военные освободили Новоивановку в Курской области
- Средняя цена нового автомобиля выросла на 1%
- Рабочий погиб при обрушении породы на уральской шахте
- Госдума повысила штрафы за некоторые нарушения ПДД
- Предприниматель Матус опасается за свою жизнь после интервью о Невзлине
- Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией
- В Омске задержан вице-губернатор Денис Цуканов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru