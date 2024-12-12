Пользователи «Яндекс Go» смогут узнать очередь на такси

В приложении «Яндекс Go» появится функция «Очередь», а при доставке можно будет воспользоваться опцией «Помощник» и, например, попросить курьера заехать в магазин, рассказали в «Яндексе». Данное обновление было представлено на (YaC) 2024.

«Яндекс Go» введет детализацию цен на поездки в такси

Функция «Очередь» станет доступной в тарифе «Эконом» и в период высокого спроса на услуги такси. С помощью нее пассажир сможет узнать, какой он по счету в очереди на назначенные машины.

С помощью опции «Помощник» курьерам «Яндекса» можно будет поручить задачи, на которые клиенту не хватает времени. Например, забрать куртку из химчистки или сходить в магазин за цветной бумагой для поделки ребенку. Как уточнили в компании, сейчас эта функция доступна в тестовом режиме жителям Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

В «Яндексе» уточнили, что курьера можно попросить купить товар стоимостью до двух тысяч рублей, за исключением алкоголя, табачных изделий, рецептурных лекарств и других категорий, которые запрещено передавать в доставку правилами сервиса.

Ранее пользователям «Яндекс Маркета» стали доступны для покупки автомобили китайских брендов Chery, Jaecoo и Omoda, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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