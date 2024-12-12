Пользователи «Яндекс Go» смогут узнать очередь на такси

Функция «Очередь» станет доступной в тарифе «Эконом» и в период высокого спроса на услуги такси. С помощью нее пассажир сможет узнать, какой он по счету в очереди на назначенные машины.



С помощью опции «Помощник» курьерам «Яндекса» можно будет поручить задачи, на которые клиенту не хватает времени. Например, забрать куртку из химчистки или сходить в магазин за цветной бумагой для поделки ребенку. Как уточнили в компании, сейчас эта функция доступна в тестовом режиме жителям Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.



В «Яндексе» уточнили, что курьера можно попросить купить товар стоимостью до двух тысяч рублей, за исключением алкоголя, табачных изделий, рецептурных лекарств и других категорий, которые запрещено передавать в доставку правилами сервиса.

Ранее пользователям «Яндекс Маркета» стали доступны для покупки автомобили китайских брендов Chery, Jaecoo и Omoda, напоминает RT.

