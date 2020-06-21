Пользователи выкладывают в Сеть фото солнечного затмения

Российские пользователи Соцсетей выкладывают снимки кольцеобразного солнечного затмения. Жители России могли наблюдать явление природы лишь частично в нескольких регионах страны. Один из пользователей опубликовал снимок затмения в соцсети «Вконтакте».

В Московском планетарии рассказали, где увидеть кольцеобразное затмение солнца

Фотография сделана в Тюменской области. На снимке видно, как край Луны загораживает часть солнечного диска.

Ранее кольцеобразное затмение Солнца можно было наблюдать 10 июня 2002 года. Аналогичное событие произойдет в следующий раз 13 июля 2037 года.

Жители столицы смогут наблюдать полное солнечное затмение в 2126 году, спрогнозировала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

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ФОТО: vk.com/Дима Демин
ТЕГИ:СоцсетьСолнцеЗатмение
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