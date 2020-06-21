Пользователи выкладывают в Сеть фото солнечного затмения
Российские пользователи Соцсетей выкладывают снимки кольцеобразного солнечного затмения. Жители России могли наблюдать явление природы лишь частично в нескольких регионах страны. Один из пользователей опубликовал снимок затмения в соцсети «Вконтакте».
Фотография сделана в Тюменской области. На снимке видно, как край Луны загораживает часть солнечного диска.
Ранее кольцеобразное затмение Солнца можно было наблюдать 10 июня 2002 года. Аналогичное событие произойдет в следующий раз 13 июля 2037 года.
Жители столицы смогут наблюдать полное солнечное затмение в 2126 году, спрогнозировала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
585 тыс.+7 728 / сут.
Умерли
8 111+109 / сут.
Выздоровели
340 тыс.+5 119 / сут.
- Появились новые исследования о связи группы крови и смертностью от коронавируса
- СМИ: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали в Москве
- Российская блогер-миллионерша умерла в 18 лет на Бали
- Стало известно о смерти стрелка с Ленинского проспекта в Москве
- Пользователи выкладывают в Сеть фото солнечного затмения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru