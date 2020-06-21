В Московском планетарии рассказали, где увидеть кольцеобразное затмение солнца

Редкое кольцеобразное затмение солнца, которое произойдет 21 июня, в России смогут наблюдать 21 июня жители нескольких регионов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«21 июня 2020 года произойдёт кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана», — цитирует RT официальное сообщение.

В Австралии наблюдали кольцеобразное солнечное затмение

Отмечается, что в России наибольшая фаза природного явления будет просматриваться в Алтайском крае и Республике Алтай, а также на юге Дагестана и в Тыве.

Где и как россияне наблюдали за масштабным солнечным затмением 2019 года, рассказал в эфире НСН астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. По его словам, многие соотечественники отправились смотреть затмение в Чили.

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