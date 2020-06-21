В Московском планетарии рассказали, где увидеть кольцеобразное затмение солнца

Отмечается, что в России наибольшая фаза природного явления будет просматриваться в Алтайском крае и Республике Алтай, а также на юге Дагестана и в Тыве.

Где и как россияне наблюдали за масштабным солнечным затмением 2019 года, рассказал в эфире НСН астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. По его словам, многие соотечественники отправились смотреть затмение в Чили.

