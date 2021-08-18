Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе соцсети

Собянин предупредил москвичей об ухудшении погоды Прогноз: Более 50% избирателей в Москве проголосуют онлайн До 4 млн москвичей получили новые станции метро в шаговой доступности с 2011 года Каждый восьмой выпускник Москвы окончил школу с медалью Смотровую площадку на крыше павильона «Рабочий и колхозница» откроют с 19 августа