Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе соцсети
18 августа 202116:48
Пользователи «Вконтакте» сообщили о проблемах в работе соцсети, об этом говорят данные сайта Downdetector. На 16.45 1388 пользователей отозвались о неполадках в работе «Вконтакте». Из жалоб более половины связаны с некорректной работы сайта. С проблемой столкнулись пользователи по всей России. В том числе, юзеры Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова и так далее.
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18 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru