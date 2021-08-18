Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе соцсети

Пользователи «Вконтакте» сообщили о проблемах в работе соцсети, об этом говорят данные сайта Downdetector. На 16.45 1388 пользователей отозвались о неполадках в работе «Вконтакте». Из жалоб более половины связаны с некорректной работы сайта. С проблемой столкнулись пользователи по всей России. В том числе, юзеры Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова и так далее.

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ФОТО: РИА Новости
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