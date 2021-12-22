Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика в 50 регионах
Мессенджер Telegram стал самым быстрорастущим в России в 2021 году, за год объем мобильного интернет-трафика в приложении вырос более чем в два раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.
Отмечается, что Telegram занял лидирующие позиции в 50 российских регионах, опередив другой популярный мессенджер – WhatsApp. Активнее всего Telegram используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области, Забайкальского края и других регионов. При этом WhatsApp сохраняет лидерские позиции в республиках Северного Кавказа.
В целом в 2021 году объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%, все большее количество пользователей общаются в них не только сообщениями, но и посредством голосовых вызовов.
Первое место по доле трафика остается за WhatsApp - 48%, за год мессенджер потерял почти четверть от нее. При этом доля Telegram увеличилась на 26% и составила 44% общего объёма трафика. Тройку лидеров замыкает Viber – его доля в этом году составила 6%.
Эксперты отмечают, что такая динамика позволит Telegram выбиться в лидеры уже в начале следующего года.
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