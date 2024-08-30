СМИ: Убытки Telegram по итогам прошлого года составили $173 млн

Задержание основателя Telegram Павла Дурова наносит удар по планам мессенджера на успешное IPO и оборачивается потерями для владельцев ценных бумаг. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, в 2023 году доходы Telegram составили $342 млн, операционные убытки — $108 млн, общие убытки после уплаты налогов — около $173 млн. Потери средств частично компенсировал рост цифровых активов на балансе компании, их общая стоимость в прошлом году составляла почти $400 млн. Согласно финансовым документам, в 2024 году Telegram продала нативные монеты Toncoin на сумму почти $244 млн.

Financial Times указывает, что организация привлекла около $2,4 млрд долгового финансирования со сроком погашения в 2026-м, в которые входит размещение облигаций на сумму в $1 млрд в 2021-м. При этом облигации компании подешевели почти на 10 п.п., их стоимость держится на уровне 87 центов за $1. Это соответствует доходности свыше 16%.

Ранее Павел Дуров заявлял, что осознает риск своего задержания, и на этот случай в руководстве Telegram заранее разработали план, который позволит мессенджеру функционировать штатно, напоминает РЕН ТВ.

