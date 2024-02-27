Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера

На данный момент зафиксировано больше 5,7 тысячи жалоб на сбой.

Пользователи жалуются на то, что у них не открываются приложение и веб-версия, не грузятся сообщения и файлы.

Накануне в мобильном операторе МТС сообщили о проблемах в работе связи, домашнего интернета и телевидения, напоминает RT.

