Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера
27 февраля 202412:57
Российские пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, следует из данных сайта «Сбой.рф».
На данный момент зафиксировано больше 5,7 тысячи жалоб на сбой.
Пользователи жалуются на то, что у них не открываются приложение и веб-версия, не грузятся сообщения и файлы.
Накануне в мобильном операторе МТС сообщили о проблемах в работе связи, домашнего интернета и телевидения, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru