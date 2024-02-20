«Без вмешательств»: В Минцифры назвали январский сбой в работе Рунета техническим

Масштабный сбой в работе Рунета произошел 30 января. Он был зафиксирован в 19:30 мск. Российские пользователи пожаловались на работу таких сайтов, как «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries, «Одноклассники», и других сайтов в доменной зоне «.ru».

В пресс-службе координационного центра доменов .RU/.РФ 31 января сообщили, что сбой произошел из-за ошибки при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC), передает «Радиоточка НСН».

