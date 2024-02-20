«Без вмешательств»: В Минцифры назвали январский сбой в работе Рунета техническим
Массовый сбой доменной зоны .ru в конце января был вызван технической проблемой, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев по итогу расследования, передает РИА Новости.
Он отметил, что никаких следов внешнего вмешательства не было обнаружено.
Масштабный сбой в работе Рунета произошел 30 января. Он был зафиксирован в 19:30 мск. Российские пользователи пожаловались на работу таких сайтов, как «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries, «Одноклассники», и других сайтов в доменной зоне «.ru».
В пресс-службе координационного центра доменов .RU/.РФ 31 января сообщили, что сбой произошел из-за ошибки при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC), передает «Радиоточка НСН».
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