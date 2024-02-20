«Без вмешательств»: В Минцифры назвали январский сбой в работе Рунета техническим

Массовый сбой доменной зоны .ru в конце января был вызван технической проблемой, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев по итогу расследования, передает РИА Новости.

Он отметил, что никаких следов внешнего вмешательства не было обнаружено.

«Не по вине России»: Названы возможные причины сбоя в Рунете

Масштабный сбой в работе Рунета произошел 30 января. Он был зафиксирован в 19:30 мск. Российские пользователи пожаловались на работу таких сайтов, как «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries, «Одноклассники», и других сайтов в доменной зоне «.ru».

В пресс-службе координационного центра доменов .RU/.РФ 31 января сообщили, что сбой произошел из-за ошибки при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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