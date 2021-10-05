Пользователи США продолжают испытывать проблемы в работе Instagram и Facebook
5 октября 202120:16
Пользователи в США до сих пор отмечают проблемы в работе соцсетей Instagram и Facebook. Жалобы американских пользователей отображаются на портале Downdetector, передает ТАСС.
Сообщений из других стран о проблемах в функционировании этих социальных платформ практически нет.
Накануне социальные сети, принадлежащие американской компании Facebook, дали сбой. Instagram, WhatsApp и Facebook оказались недоступны для пользователей на более, чем шесть часов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+0 / сут.
Умерли
212 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+0 / сут.
- В Сенате США призвали выслать из страны более 300 дипломатов РФ
- Более 70 млн пользователей присоединились к Telegram за день сбоя в Facebook
- Пользователи США продолжают испытывать проблемы в работе Instagram и Facebook
- Авось да небось: Вирусолог назвал основную причину COVID-смертности
- Глава УФСИН Саратовской области подал в отставку после инцидента в тюрьме
- Карпин заявил, что не будет заставлять Дзюбу играть за сборную
- Путин назвал истерикой ситуацию на мировом рынке углеводородов
- Космический киноэкипаж перешёл на борт МКС
- Банкир призвал россиян постыдиться брать выплаты на детей
- Путин встретится с Зюгановым 6 октября
5 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru