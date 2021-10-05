Пользователи США продолжают испытывать проблемы в работе Instagram и Facebook

Пользователи в США до сих пор отмечают проблемы в работе соцсетей Instagram и Facebook. Жалобы американских пользователей отображаются на портале Downdetector, передает ТАСС.

Песков прокомментировал сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Сообщений из других стран о проблемах в функционировании этих социальных платформ практически нет.

Накануне социальные сети, принадлежащие американской компании Facebook, дали сбой. Instagram, WhatsApp и Facebook оказались недоступны для пользователей на более, чем шесть часов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
ТЕГИ:СоцсетиСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры