Песков прокомментировал сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не используют мессенджеры для решения рабочих вопросов, сообщает ТАСС.

«Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается», - отметил он.

По словам представителя Кремля, для решения различных задач используются «линии правительственной и специальной связи», поэтому зафиксированные 4 октября сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не сказались на работе администрации президента.

Ранее в Facebook заявили, что сбой в работе соцсети был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщает RT.

