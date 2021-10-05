Песков прокомментировал сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не используют мессенджеры для решения рабочих вопросов, сообщает ТАСС.
«Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается», - отметил он.
По словам представителя Кремля, для решения различных задач используются «линии правительственной и специальной связи», поэтому зафиксированные 4 октября сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не сказались на работе администрации президента.
Ранее в Facebook заявили, что сбой в работе соцсети был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщает RT.
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