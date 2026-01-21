Пользователи сообщили о сбоях в работе Microsoft 365
Пользователи из разных стран начали сообщать о сбоях в работе сервиса офисных программ Microsoft 365. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, первые жалобы стали поступать около 19:00 мск. Наибольшее число сообщений зафиксировано в США — более 800 обращений. О проблемах также сообщают пользователи из Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов и ряда других стран.
Пользователи указывают на сбои в работе программы SharePoint, проблемы с подключением к серверам, а также на некорректную работу официального сайта сервиса.
Помимо этого, согласно данным Downdetector, неполадки отмечаются и в работе других продуктов компании, включая Outlook, Azure и Microsoft Store. Microsoft является одной из крупнейших американских компаний в сфере разработки программного обеспечения и, в частности, разработчиком операционной системы Windows, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru