Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Сбои в работе соцсети «ВКонтакте» наблюдаются в России во вторник. Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство пользователей, а именно 41%, жаловались на сбои в работе приложения, 39% сообщили о сбоях в работе сайта соцсети, 20% рассказали о проблемах с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге, пишет ТАСС.