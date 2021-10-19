Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Сбои в работе соцсети «ВКонтакте» наблюдаются в России во вторник. Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство пользователей, а именно 41%, жаловались на сбои в работе приложения, 39% сообщили о сбоях в работе сайта соцсети, 20% рассказали о проблемах с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге, пишет ТАСС.

А ранее стало известно, что пользователи Instagram в США в очередной раз в этом месяце жалуются на сбои в работе соцсети. Об этом говорят данные сервиса Downdetector. Отмечаются неполадки в работе приложения, в том числе, с размещением постов. Также есть жалобы на работу сайта.

Глобальный сбой произошел в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram и мессенджере Whatsapp, 4 октября. Социальные платформы были недоступны более 6 часов. С этого момента пользователи продолжают сообщать о возникающих проблемах в функционировании платформы, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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