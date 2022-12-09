Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

Сообщения о проблемах с доступом к ресурсу начали поступать около 07:00 мск. На сбой пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Тюмени.

В комментариях юзеры сообщают о проблемах с приложением «ВКонтакте», загрузкой страниц новостей и сообществ, отправкой сообщений.

Ранее сбой в работе соцсети был зафиксирован 1 декабря, напоминает РИА ФАН. Пользователи не могли зайти на сайт и в мобильное приложение «ВКонтакте», а также столкнулись с проблемой при отправке сообщений, отмечает Ura.ru.

