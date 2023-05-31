Nintendo разрешила россиянам скачивать купленные ранее игры

Отмечается, что цифровой магазин Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме, в частности, невозможно будет создать новую учетную запись с указанием в настройках Россию.

При этом, с 31 мая 2023 года российским клиентам с учетной записью Nintendo предоставят возможность повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент.

«Платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo, такая как данные кредитной карты или данные учетной записи PayPal, была удалена из соображений безопасности», - добавили в компании.

Ранее компания Microsoft приостановила гарантийное обслуживание игровых приставок Xbox в России, передает «Радиоточка НСН».