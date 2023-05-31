Nintendo разрешила россиянам скачивать купленные ранее игры
Японский разработчик игровых консолей Nintendo закрыл доступ к сайту своего подразделения в России, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что цифровой магазин Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме, в частности, невозможно будет создать новую учетную запись с указанием в настройках Россию.
При этом, с 31 мая 2023 года российским клиентам с учетной записью Nintendo предоставят возможность повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент.
«Платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo, такая как данные кредитной карты или данные учетной записи PayPal, была удалена из соображений безопасности», - добавили в компании.
Ранее компания Microsoft приостановила гарантийное обслуживание игровых приставок Xbox в России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосгордума увеличила штрафы за нарушения при пользовании общественным транспортом
- Макрон назвал решение Путина о проведении спецоперации «сильнейшим электрошоком» для НАТО
- Минпромторг: Volkswagen продал российские активы без опциона на обратный выкуп
- Nintendo разрешила россиянам скачивать купленные ранее игры
- Российская теннисистка Блинкова выбила с Roland Garros пятую ракетку мира
- Экс-глава красноярского Росприроднадзора получил 8 лет колонии за коррупцию
- Минпромторг опроверг заявление хабаровского министра о первом полете SSJ-NEW
- Чудотворную икону Божьей Матери из Донбасса украли в Москве 30 мая
- СМИ узнали, почему не взорвались упавшие в Москве беспилотники
- В Заволжске подрались мэр города и его приемник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru