Пользователи «Ростелекома» пожаловались на сбой в работе интернета

Пользователи сообщили о сбое в работе «Ростелекома». У них не работает интернет, следует из данных сервиса Downdetector.su.

На сбои пожаловались более 450 человек. Большинство жалоб приходится на Москву и Московскую область – 69%. Также сбои в работе интернета замечают и жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – их 10%.

В отделениях Сбербанка на Дальнем Востоке произошел технический сбой

При этом почти все пользователи (95%) жалуются на то, что не работает домашний интернет и не загружается сайт. Также многие не могут войти в личный кабинет.

Ранее 8 июля в России сбой произошел в работе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РостелекомИнтернетСбой

Горячие новости

Все новости

партнеры