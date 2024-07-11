Пользователи «Ростелекома» пожаловались на сбой в работе интернета

Пользователи сообщили о сбое в работе «Ростелекома». У них не работает интернет, следует из данных сервиса Downdetector.su.

На сбои пожаловались более 450 человек. Большинство жалоб приходится на Москву и Московскую область – 69%. Также сбои в работе интернета замечают и жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – их 10%.