Пользователи «Ростелекома» пожаловались на сбой в работе интернета
Пользователи сообщили о сбое в работе «Ростелекома». У них не работает интернет, следует из данных сервиса Downdetector.su.
На сбои пожаловались более 450 человек. Большинство жалоб приходится на Москву и Московскую область – 69%. Также сбои в работе интернета замечают и жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – их 10%.
При этом почти все пользователи (95%) жалуются на то, что не работает домашний интернет и не загружается сайт. Также многие не могут войти в личный кабинет.
Ранее 8 июля в России сбой произошел в работе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru