В отделениях Сбербанка на Дальнем Востоке произошел технический сбой

Технический сбой произошел в ряде отделений Сбербанка в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, работу офисов восстановят во второй половине дня. Так, в одном из отделений Партизанска недоступен терминал для выдачи талонов из-за «технических работ», посетителей не обслуживают. Проблемы возникают и с мобильным приложением Сбербанка: во Владивостоке, Якутске, Благовещенске не работают отдельные операции программы.

Кроме того, приостановили работу отделения Сбербанка в Хабаровске. Специалист одного из филиалов сообщил, что офисы не будут обслуживать клиентов до 15:00 по местному времени из-за профилактических работ.

По данным сотрудников одного из отделений Сбербанка во Владивостоке, технический сбой в банке распространился по всему Дальнему Востоку.

Ранее кредитная организация выпустила новое мобильное приложение для устройств на базе iOS «Умный онлайн», напоминает Ura.ru.

