В отделениях Сбербанка на Дальнем Востоке произошел технический сбой
Технический сбой произошел в ряде отделений Сбербанка в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, работу офисов восстановят во второй половине дня. Так, в одном из отделений Партизанска недоступен терминал для выдачи талонов из-за «технических работ», посетителей не обслуживают. Проблемы возникают и с мобильным приложением Сбербанка: во Владивостоке, Якутске, Благовещенске не работают отдельные операции программы.
Кроме того, приостановили работу отделения Сбербанка в Хабаровске. Специалист одного из филиалов сообщил, что офисы не будут обслуживать клиентов до 15:00 по местному времени из-за профилактических работ.
По данным сотрудников одного из отделений Сбербанка во Владивостоке, технический сбой в банке распространился по всему Дальнему Востоку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru