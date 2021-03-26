Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса»
Неполадки возникли в пятницу в работе сервисов «Яндекса».
По данным отслеживающего сбои портала Downdetector, на 11:16 по московскому времени поступило 207 жалоб на работу интернет-ресурса.
О проблемах с сервисами «Яндекса» сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов. При этом большинство (55%) пользователей ресурса жалуются на проблемы с почтой, а 42% юзеров — на работу сайта.
Ранее сбои в работе «Яндекса», а также сервисов Youtube и Google были зафиксированы в России 10 марта.
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