Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»
12 июня 202103:10
Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных портала Downdetector.
Большинство (67%) пользователей сообщали о проблемах с работой сайта, 22% юзеров пожаловались на проблемы со входом, а 10% — на трудности с отправкой сообщений.
По данным Downdetector, неполадки возникли у пользователей «Вконтакте» из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских регионов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru