Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Большинство (67%) пользователей сообщали о проблемах с работой сайта, 22% юзеров пожаловались на проблемы со входом, а 10% — на трудности с отправкой сообщений.

По данным Downdetector, неполадки возникли у пользователей «Вконтакте» из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских регионов.

