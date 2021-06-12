Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных портала Downdetector.

Сбой произошел в работе «Яндекса»

Большинство (67%) пользователей сообщали о проблемах с работой сайта, 22% юзеров пожаловались на проблемы со входом, а 10% — на трудности с отправкой сообщений.

По данным Downdetector, неполадки возникли у пользователей «Вконтакте» из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских регионов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:СбойИнтернетСоциальные СетиВконтакте
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