Пользователи пожаловались на сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

Российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о проблемах с доступом к сайту. Как отмечает сайт Downdetector, занимающийся мониторингом сбоев и отключений на популярных интернет-ресурсах, большинство пользователи жалуются на проблемы с загрузкой страниц. Некоторые не могут зайти на сайт.

Как сообщает телеканал «360», с проблемами, в частности, столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.

Ряд юзеров предположили, что вина лежит на интернет-провайдерах. Некоторые настаивают на том, что «шалит» служба Роскомнадзора.

Восстановлена работа Facebook и Instagram

Ранее НСН писала, что глобальный сбой фиксировался в работе социальной сети Intstagram. Как сообщает «ФедералПресс», 19 августа до 83% пользователей пожаловались на то, что не могли выполнить вход, ещё 13% заявляли о проблемах при попытке запуска приложения соцсети. Также поступали жалобы на работу самого сайта.

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ФОТО: РИА Новости
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