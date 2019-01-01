Восстановлена работа Facebook и Instagram

Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя, сообщает РИА «Новости».

Ранее в среду пользователи Facebook и Instagram из ряда стран, в том числе из России, жаловались на сбои в работе социальных сетей.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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