Восстановлена работа Facebook и Instagram
24 июля21:40
Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя, сообщает РИА «Новости».
Ранее в среду пользователи Facebook и Instagram из ряда стран, в том числе из России, жаловались на сбои в работе социальных сетей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Таинственно пропавшая школьница найдена в Подмосковье
- Появились свидетельства подтасовок СБУ в деле о сбитом Boeing
- СМИ узнали о медпроекте возможной дочери Путина
- Джонсон намерен заключить новое соглашение по выходу из ЕС
- Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании