Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Xiaomi
Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Xiaomi, следует из данных сервиса Downdetector.su.
В основном они жалуются на то, что гаджеты зависают или не работают вовсе, а приложения на телефонах не запускаются.
Большинство владельцев китайских девайсов, пожаловавшихся на сбои, проживают в Москве и Московской области, а также в Петербурге и Ленинградской области.
По данным Telegram-канала SHOT, речь также идет о программе Mi Home — она соединяет в одну систему все гаджеты Xiaomi (камеры видеонаблюдения, чайники, пылесосы и т.д.). Пользователи уже несколько дней не могут подключиться к технике и приложению.
Ранее сбой произошел в работе «Ростелекома», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ объявило о завершении весеннего призыва на военную службу
- Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Xiaomi
- Второй за сутки природный пожар вспыхнул в Севастополе
- В Орловской области частично восстановили электроснабжение после непогоды
- СМИ: Аркадий Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V.
- Экс-главком ВМФ Николай Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге
- Ученый заявил, что возможно создать искусственное сознание
- ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Каховки
- СМИ: Подозреваемый в покушении на Трампа купил 50 патронов за час до атаки
- В США отменили одно из уголовных дел против Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru