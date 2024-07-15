Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Xiaomi

Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Xiaomi, следует из данных сервиса Downdetector.su.

В основном они жалуются на то, что гаджеты зависают или не работают вовсе, а приложения на телефонах не запускаются.

В работе WhatsApp произошел сбой

Большинство владельцев китайских девайсов, пожаловавшихся на сбои, проживают в Москве и Московской области, а также в Петербурге и Ленинградской области.

По данным Telegram-канала SHOT, речь также идет о программе Mi Home — она соединяет в одну систему все гаджеты Xiaomi (камеры видеонаблюдения, чайники, пылесосы и т.д.). Пользователи уже несколько дней не могут подключиться к технике и приложению.

Ранее сбой произошел в работе «Ростелекома», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмартфоныМобильное ПриложениеСбой

Горячие новости

Все новости

партнеры