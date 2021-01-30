Пользователи МТС жалуются на сбой связи

По данным ресурса, который аккумулирует данные о работе мобильных операторов Downdetector, в работе МТС на территории России зафиксирован значительный сбой.

СМИ: «Билайн» и «Ростелеком» опровергли сообщения о сбоях связи

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новороссийска, Казани.

Проблемы со связью отмечают 68% абонентов, у 19% пользователей нет доступа к интернету, у 11% - к широкополосному интернету.

На прошедших выходных Downdetector также фиксировал проблемы связи у «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Ростелеком».

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМобильные ОператорыСбойМТС
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