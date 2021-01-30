Пользователи МТС жалуются на сбой связи
По данным ресурса, который аккумулирует данные о работе мобильных операторов Downdetector, в работе МТС на территории России зафиксирован значительный сбой.
Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новороссийска, Казани.
Проблемы со связью отмечают 68% абонентов, у 19% пользователей нет доступа к интернету, у 11% - к широкополосному интернету.
На прошедших выходных Downdetector также фиксировал проблемы связи у «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Ростелеком».
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