Пользователи китайских соцсетей бойкотировали Nike и H&M
Китай обвинил компании Nike, H&M и ряд других корпораций во вмешательстве во внутренние дела страны из-за заявлений об использовании рабского труда на хлопковых плантациях в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, сообщает The New York times.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении нескольких официальных лиц и компаний Китая за нарушение прав человека в Синьцзяне. Власти КНР в тот же день направили ответные санкции, а обвинения со стороны ЕС назвали «ложью».
H&M осенью 2020 года распространила заявление в котором утверждает, что прекратит сотрудничество с китайскими фабриками, если информация о незаконном использовании труда уйгурского населения подтвердится. С похожими заявлениями позже выступили Nike, Adidas, GAP и другие бренды одежды. Видео с заявлением H&M появилось в китайской социальной сети Weibo вскоре после санкций Евросоюза.
Тысячи пользователей Weibo оставили осуждающие комментарии под постом о заявлении H&M. В соцсети запустился хэштэг «Я поддерживаю хлопок Синьцзяня», под которым участники онлайн-кампании сжигают одежду и кроссовки.
Организация Human Rights Watch со ссылкой на многочисленные свидетельства ранее заявила, что религиозное уйгурское меньшинство, жителей Синьцзян-Уйгурского автономного региона массово переселяют и заставляют работать в трудовых лагерях. США в январе назвали политику властей КНР в отношении уйгуров геноцидом. Еврокомиссия по той же причине ввела санкции 22 марта.
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