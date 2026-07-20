Пользователи из России заявили о проблемах с доступом к App Store

В своих жалобах пользователи указывают, что им не удается загрузить страницу App Store или открыть приложение. Основная масса сообщений поступила из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также пользователи отметили, что есть проблемы с загрузкой официального сайта Apple. Пользователи из других стран о сбоях не сообщают.

Ранее в Госдуме предложили разблокировать Telegram после удаления мессенджера «Макс» из Google Play и App Store, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

