Пользователи из России заявили о проблемах с доступом к App Store

Пользователи из России массово жалуются на проблемы с доступом к магазину приложений App Store. Об этом сообщается на портале «Сбой.рф».

Россияне сообщили о масштабном сбое в работе Google

В своих жалобах пользователи указывают, что им не удается загрузить страницу App Store или открыть приложение. Основная масса сообщений поступила из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также пользователи отметили, что есть проблемы с загрузкой официального сайта Apple. Пользователи из других стран о сбоях не сообщают.

Ранее в Госдуме предложили разблокировать Telegram после удаления мессенджера «Макс» из Google Play и App Store, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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