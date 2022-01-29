Пользователи Instagram пожаловались на сбои

Пользователи соцсети Instagram пожаловались на сбои в работе сервиса.

В Instagram появится функция платной подписки

По данным портала Downdetector, неполадки были зафиксированы в США, Великобритании, Канаде, России, на Украине.

Большинство — свыше 80% — пользователей отмечают проблемы в работе веб-сайта Instagram. При этом 13% юзеров жалуются на сложности в работе мобильного приложения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИнтернетСбойInstagramСоциальная Сеть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры