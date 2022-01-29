Пользователи Instagram пожаловались на сбои
29 января 202206:38
Пользователи соцсети Instagram пожаловались на сбои в работе сервиса.
По данным портала Downdetector, неполадки были зафиксированы в США, Великобритании, Канаде, России, на Украине.
Большинство — свыше 80% — пользователей отмечают проблемы в работе веб-сайта Instagram. При этом 13% юзеров жалуются на сложности в работе мобильного приложения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru