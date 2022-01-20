В Instagram появится функция платной подписки

Функция платной подписки появится в социальной сети Instagram. Об этом сообщила глава платформы Адам Моссери, передает РИА Новости.

Участники соцсети таким образом смогут монетизировать производимый ими контент.

Платную подписку можно будет оформлять на эксклюзивные эфиры и Stories. Этот контент будет отмечен спецзначком.

В настоящее время тестирование данной функции проходит на пользователей сети в США. В случае успешного опыта она будет распространена на большую аудиторию.

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