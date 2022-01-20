В Instagram появится функция платной подписки
Функция платной подписки появится в социальной сети Instagram. Об этом сообщила глава платформы Адам Моссери, передает РИА Новости.
Участники соцсети таким образом смогут монетизировать производимый ими контент.
Платную подписку можно будет оформлять на эксклюзивные эфиры и Stories. Этот контент будет отмечен спецзначком.
В настоящее время тестирование данной функции проходит на пользователей сети в США. В случае успешного опыта она будет распространена на большую аудиторию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Умышленно заразившаяся коронавирусом чешская певица умерла
- Беременную пациентку доставили на вертолете после ДТП в Новой Москве
- ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 млн
- Российские космонавты совершили первый в текущем году выход в космос
- Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за «российской угрозы»
- Глава МИД и вице-канцлер Германии стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах
- В Китае снимут ремейк российской ленты «Холоп»
- СМИ: Визит Эрдогана на Украину состоится 3 февраля
- Космонавты Шкаплеров и Дубров завершают выход в космос спустя почти семь часов работ
- Анналена Бербок отчитается о визите в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru