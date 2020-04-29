Пользователи Instagram пожаловались на массовый сбой

Сбой произошёл в работе Instagram. О проблемах с доступом к социальной сети сообщили пользователи ряда стран, включая Россию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что о неполадках в работе Instagram чаще сообщали граждане США, Великобритании и Малайзии. В России о большинстве сбоев рассказали жители Воронежа, отмечает РЕН ТВ.

Выяснилось, что в большинстве своём пользователи испытывают проблемы с загрузкой новостной ленты - с этой проблемой столкнулись 39%, у 36% наблюдаются трудности с размещением постов.

COVID-19 в соцсетях упомянули более 69 млн раз

Ранее НСН писала, что в работе сети микроблогов Twitter произошел сбой, который наблюдают пользователи разных стран, в частности, в США и Японии. По данным сервиса, 73% пользователей отмечают сбои на сайте социальной сети. Также 14% пользователей испытывают проблемы с приложением на устройствах Apple, еще 12% - с приложением для операционной системы Android, подчеркивает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:InstagramИнтернетСбой
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры